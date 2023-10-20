В Новосибирске ученые изобрели «умные» кровати и тесты для домашнего скота

Новосибирские ученые разработали проект медицинской многофункциональной кровати и специальные тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний у коров и свиней.

Эти разработки признали лучшими во втором конкурсе на трансфер и коммерциализацию технологий проектов инновационных компаний Новосибирской области.

Всего на пять отобранных проектов выделили 10 миллионов рублей. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев подчеркнул, что эта поддержка играет ключевую роль в развитии научно-технологического потенциала Новосибирской области и страны в целом.

Ранее японские ученые заявили, что кошачий корм снижает уровень холестерина в крови.