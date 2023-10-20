В Новосибирске волонтеры начали поиски 13-летней девочки в розовом пальто

Рост школьницы — 146 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие.

Новосибирские волонтеры «ЛизаАлерт НСО» объявили срочный сбор на поиск 13-летней Александры Герус, которая исчезла 20 октября.

Рост девочки 146 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. На момент исчезновения, она была одета в розовое полупальто, синие брюки, бежевую толстовку, синие ботинки и розовую шапку, а также несла с собой серый рюкзак с розовыми вставками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске четыре месяца разыскивают 60-летнего мужчину.