В Новосибирске жителя Первомайского района обвинили в убийстве знакомого

Жителя Первомайского района Новосибирска обвинили в убийстве своего приятеля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Вечером 17 октября между двумя мужчинами произошел конфликт во время распития алькогольных напитков. Все закончилось тем, что обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своему знакомому. Потерпевший скончался на месте происшествия

Подозреваемого задержали силами вневедомственной охраны Росгвардии. Он находится под стражей до суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске четыре месяца разыскивают 60-летнего мужчину.