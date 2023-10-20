В Новосибирской области закрывают дома малютки

В Новосибирской области закроют один из домов малютки, который включает в себя пять филиалов. Об этом сообщила замминистра труда и социального развития региона Ольга Потапова. Такое решение приняли в рамках оптимизации системы помощи детям.

Дом малютки предоставляет уход и поддержку детям в возрасте от 0 до 4 лет. В настоящее время во всех филиалах находится 20 младенцев. После закрытия дома малютки детей отправят в замещающие семьи.

Кроме того, другой детский дом в регионе также будет перепрофилирован для оказания помощи детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Эти меры предпринимаются с учетом норм и требований, чтобы обеспечить лучшие условия для детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали сносить легендарного кафе уйгурской кухни у ЦУМа.