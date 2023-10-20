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вчера 19:17
общество

В новосибирском метро зазвучат тексты Максима Горького

Фото: Pexels.com

Произведения великого писателя можно будет услышать в исполнении известных артистов театра и кино: Евгения Миронова, Юлии Пересильд, Александры Урсуляк, Дениса Суханова и других.

В Новосибирске запустиили проект «12 минут Горького», организованный Новосибирским государственным драматическим театром «Старый дом» совместно с руководством фестиваля актуального театра «Гравитация» и фестиваля искусств «Горький +».

Теперь пассажиры метро смогут услышать произведения великого писателя Максима Горького, воспетые известными артистами театра и кино, такими как Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов и многими другими. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный в вагонах новосибирского метро.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области перевыполнили план работ по нацпроекту лесовосстановления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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