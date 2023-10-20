Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе кофе при профилактике некоторых видов рака

Отмечается, что кофе может быть полезным и вредным для организма, все зависит от конкретного случая.

Врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Анастасия Андрианова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что ежедневно человек без особо вреда для здоровья может выпить от двух до пяти чашек кофе, однако в этом случае все полностью индивидуально.

По словам специалиста, кофе может полезен при заболеваниях печени, гипертонии, проблемах с кишечником и даже при профилактики некоторых видов рака.

«Употребление двух-трех чашек кофе в день было связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или смерти по причине любого заболевания», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Однако все же ограничить потребление бодрящего напитка следует беременным женщинам, детям до 12 лет, людям с мочекаменной болезнью, остеопорозом и тем, кто мучается от бессонницы и часто тревожится.

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