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общество

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе кофе при профилактике некоторых видов рака

Freepik, authors: alvarez

Отмечается, что кофе может быть полезным и вредным для организма, все зависит от конкретного случая.

Врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Анастасия Андрианова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что ежедневно человек без особо вреда для здоровья может выпить от двух до пяти чашек кофе, однако в этом случае все полностью индивидуально.

По словам специалиста, кофе может полезен при заболеваниях печени, гипертонии, проблемах с кишечником и даже при профилактики некоторых видов рака.

«Употребление двух-трех чашек кофе в день было связано со снижением риска развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или смерти по причине любого заболевания», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Однако все же ограничить потребление бодрящего напитка следует беременным женщинам, детям до 12 лет, людям с мочекаменной болезнью, остеопорозом и тем, кто мучается от бессонницы и часто тревожится.

Напомним, стало известно, почему растут цены на кофе в Новосибирске.

#здоровье #кофе #врач #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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