Главкомом ВКС вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов

Стало известно о назначении главнокомандующего ВКС.

Виктор Афзалов назначен главкомом Воздушно-космических сил (ВКС) России вместо Сергея Суровикина. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники.

По информации агентств, генерал-полковник Виктор Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома ВКС до своего назначения на эту должность. Приказ о его назначении подписан, сообщают «Известия».

Ранее, в конце августа, РИА Новости сообщало, что Виктор Афзалов временно исполняет обязанности главкома ВКС. Официального комментария от Минобороны по поводу кадровых изменений не поступало.

Военные телеграм-каналы и СМИ ранее сообщали, что генерал армии Сергей Суровикин был снят с должности главкома ВКС России. На его место временно был назначен Виктор Афзалов.

Напомним, ранее генерал Суровикин дал первый комментарий после исчезновения.