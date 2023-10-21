Из Новосибирской филармонии уволили худрука Калужского из-за возможного доноса

Худрук Новосибирской филармонии заявил, что его увольнение могло быть связано с доносом.

Художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский был уволен с должности, которую он занимал с 1995 года. Об этом сам Калужский сообщил 20 октября в своем посте на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Калужского, его успех вызвал зависть, и поэтому его должность будет ликвидирована в июне 2024 года после доноса. Кроме того, возможно, будет закрыт отдел детско-юношеской музыки.

Калужский также отметил, что «доброжелатели советовали ему покинуть Новосибирск». Худрук выразил благодарность всем своим коллегам и ученикам за сотрудничество.

Новосибирская филармония не предоставила официального комментария о причинах увольнения.

Напомним, ранее в Новосибирске на 75 году жизни умер композитор Владимир Лямкин.