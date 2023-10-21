Медведь сутки скрывается от полиции на красноярском кладбище

В Красноярске медведь забрёл на кладбище — его пытаются поймать уже сутки.

Медведь, замеченный на камерах видеонаблюдения, продолжает скрываться от полиции на территории красноярского кладбища «Бадалыкское».

Специалисты охотнадзора и полицейские продолжают поиски хищника, который был замечен на центральной аллее кладбища. На видеозаписи видно, как медведь выбегает из-за деревьев и перебегает аллею, в то время как две собаки пытаются убежать от него.

По данным МВД, животное находится на территории кладбища более суток, его местонахождение пока не удалось установить. Власти продолжают предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и ликвидации угрозы со стороны медведя.

Напомним, ранее в Тогучинском районе под Новосибирском фура сбила медведя.