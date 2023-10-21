Мужчина приставал к подросткам на остановке в Новосибирске

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС мужчина приставал к подросткам – в руке у него был подозрительный предмет.

Как сообщает группа «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», 21 октября на остановке «Чемской бор» произошел инцидент.

В посте опубликовали видео, где взрослый мужчина стоял напротив троих подростков и, используя брань, требовал, чтобы ребята подошли к нему. Судя по видео, в порыве ярости мужчина даже проткнул колесо у велосипеда, который стоял около остановки.

Причина конфликта неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Кемеровской области мужчина оделся в полицейскую форму и обнимал прохожих. Мужчина за содеянное извинился. Он рассказал, что надел форму и обнимал людей, чтобы поднять прохожим настроение.