МВД получит доступ к данным россиян о попытках перевода денег

Полиция сможет отслеживать данные о переводах денег россиян.

МВД получит доступ к данным о попытках перевода денег без согласия клиентов. Это поможет ускорить расследование дел о мошенничестве при денежных переводах.

Новый закон, вступивший в силу 21 октября, предусматривает автоматический обмен информацией между Банком России и МВД о незаконных переводах денег клиентов.

Таким образом, правоохранительные органы смогут оперативно получать данные о мошеннических операциях и идентифицировать получателей похищенных средств. Обмен информацией будет происходить с соблюдением банковской тайны.

Кроме того, МВД будет напрямую передавать ФинЦЕНТРу информацию о подозрительных и противоправных действиях, что позволит банкам быстрее пресекать мошеннические переводы.

Напомним, ранее Путин подписал закон о штрафах до 40 тысяч рублей.