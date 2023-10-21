МВД получит доступ к данным россиян о попытках перевода денег

Полиция сможет отслеживать данные о переводах денег россиян.
МВД получит доступ к данным о попытках перевода денег без согласия клиентов. Это поможет ускорить расследование дел о мошенничестве при денежных переводах.
Новый закон, вступивший в силу 21 октября, предусматривает автоматический обмен информацией между Банком России и МВД о незаконных переводах денег клиентов.
Таким образом, правоохранительные органы смогут оперативно получать данные о мошеннических операциях и идентифицировать получателей похищенных средств. Обмен информацией будет происходить с соблюдением банковской тайны.
Кроме того, МВД будет напрямую передавать ФинЦЕНТРу информацию о подозрительных и противоправных действиях, что позволит банкам быстрее пресекать мошеннические переводы.
Напомним, ранее Путин подписал закон о штрафах до 40 тысяч рублей.