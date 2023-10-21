Путин подписал закон о штрафах до 40 тысяч рублей

Президент России подписал закон, предусматривающий штрафы до 40 тысяч рублей.

В России вступил в силу новый закон, подписанный Президентом Владимиром Путиным, который предусматривает штрафы до 40 тысяч рублей за навязывание потребителям товаров и услуг. Как сообщает ТАСС, данный закон направлен на борьбу с практикой включения в договоры купли-продажи условий о необходимости приобретения дополнительных товаров или услуг.

Такая ситуация часто возникает, например, при покупке автомобиля в автосалоне, где продавец может настаивать на заключении договора страхования с определенной компанией. Подобные требования также могут быть предъявлены при покупке ОСАГО и в других случаях.

Согласно новому закону, должностные лица будут подвергаться штрафам в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, а юридические лица – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает административную ответственность за отказ рассмотреть жалобу потребителя. В случае такого отказа, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридические лица – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее поправки к закону о военном положении в России одобрили в Госдуме РФ.