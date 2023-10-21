На СВО погиб военнослужащий Сергей Кунгурцев из Новосибирской области

В ходе спецоперации погиб военный из Искитимского района Новосибирской области.

Сергей Кунгурцев, житель Линево Искитимского района, погиб в ходе специальной военной операции, сказано в сообщении паблика «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Отправился Кунгурцев на СВО добровольно или был призван во время мобилизации, не сообщается. Подробности о его военном опыте неизвестны. Прощание с военнослужащим пройдёт 23 октября в Линёво.

Напомним, что недавно Новосибирская область уже прощалась с несколькими бойцами, в том числе с Никитой Бедаревым из Искитима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что главкомом ВКС вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов.