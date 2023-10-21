Новосибирский НОВАТ потратит 4,3 миллиона на дирижёра и оперную певицу

В Новосибирске театр оперы и балета НОВАТ потратит 4,3 миллиона рублей на концерт французского дирижера и австрийской оперной певицы.

Новосибирский театр оперы и балеты НОВАТ выделит 4,3 миллиона рублей для того, чтобы организовать концерт дирижёра из Франции и оперной певицы Австрии.

По данным портала госзакупок, НОВАТ подписал контракт на обеспечение участия дирижёра Клемана Нонсьё в гала-концерте в размере 316 тысяч рублей. И 4 миллиона рублей было выделено на участие певицы Аиды Гарифуллиной в репетициях и гала-концерте.

В контрактах указана дата начала исполнения договора — 1 ноября 2023 года, а их окончание приходится на 31 января 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске НОВАТ выделил 83 миллиона на декорации к «Щелкунчику» в постановке Григоровича.