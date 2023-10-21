Открытое письмо с требованием запретить концерт Арбениной появилось в Новосибирске

Новосибирские активисты обратились к новосибирским чиновникам с требованием отменить концерт Дианы Арбениной.

Представители регионального отделения «Культурного фронта России» написали открытое письмо с требованием запретить проведение концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Новосибирске 22 октября. Экземпляр обращения активисты направили в редакцию Сиб.фм.

Заявление адресовано И.о. министра культуры Новосибирской области Юрию Зимнякову, Министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову, председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и председателю Общественной палаты Новосибирской области Галине Гридневой.

«...мы призываем руководство «Локомотив-Арены» отменить концерт Дианы Арбениной на своей территории. Также просим Министерство культуры Новосибирской области, Комитет по культуре Заксобрания Новосибирской области и Общественную палату Новосибирской области выработать для государственных и муниципальных концертных площадок региона методические рекомендации, в соответствии с которыми артистам, публично высказавшим свою антигосударственную позицию, давался бы отказ в ведении концертной деятельности на территории Новосибирской области», — сказано в письме.

Также активисты обратились к министрам, чтобы разработать методику «экспертной оценки» культурных мероприятий и организовать концерты с «участием патриотически настроенных артистов».

Ранее Сиб.фм сообщал, что ряд общественных деятелей выступили против концерта Арбениной в Новосибирске, так как ранее она неоднозначно высказывалась о специальной военной операции.