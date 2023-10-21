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общество

Первый дискаунтер «Чижик» открыли в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске заработала сеть дискаунтеров «Чижик».

Первый дискаунтер «Чижик» открылся в Новосибирске. Как сообщается в пресс-релизе X5 Group, новые магазины уже начали работу также в Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Всего в семи городах Сибири появилось 11 дискаунтеров, а к концу октября их количество увеличится до 45. Планируется, что к концу года сеть «Чижик» насчитает уже 90 магазинов, а в следующем году X5 Group планирует расшириться до 200 точек на территории Сибири.

Ранее представитель компании X5 Group, Владимир Салахутдинов, заявил о планах тестирования магазинов малых форматов под названием «Около». Эти магазины будут иметь площадь от 90 до 150 квадратных метров.

Напомним, в Новосибирске начали сносить легендарное кафе уйгурской кухни у ЦУМа.

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Александр Борисов
журналист

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