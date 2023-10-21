Севший в Новосибирске с одним двигателем самолёт отстранили от полётов

Самолёт, совершивший вынужденную посадку в Новосибирске, не будет выполнять полёты.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске экстренно приземлился Boeing 737 авиакомпании S7, который выполнял рейс из Москвы в Томск.

По данным пресс-службы авиакомпании, самолет был отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят необходимые работы, а пассажиров доставил в Томск резервный борт.

Причиной экстренной посадки стала некорректная работа двигателей. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются транспортной прокуратурой.

Напомним, ранее самолет с игроками ХК «Сибирь» не смог сесть в Нижнем Новгороде из-за снегопада.