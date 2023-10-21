сегодня
21 октября, 10:37
пробки
2/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня
21 октября, 10:37
пробки
2/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня 08:42
проиcшествия

Севший в Новосибирске с одним двигателем самолёт отстранили от полётов

Фото: Сиб.фм

Самолёт, совершивший вынужденную посадку в Новосибирске, не будет выполнять полёты.

В аэропорту Толмачево в Новосибирске экстренно приземлился Boeing 737 авиакомпании S7, который выполнял рейс из Москвы в Томск.

По данным пресс-службы авиакомпании, самолет был отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят необходимые работы, а пассажиров доставил в Томск резервный борт.

Причиной экстренной посадки стала некорректная работа двигателей. Посадка прошла без происшествий, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются транспортной прокуратурой.

Напомним, ранее самолет с игроками ХК «Сибирь» не смог сесть в Нижнем Новгороде из-за снегопада.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в