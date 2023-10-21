В Госдуме предложили давать дополнительный выходной некурящим работникам

В Госдуме предложили давать некурящим сотрудникам дополнительный выходной каждый месяц — это поможет с ожирением.

Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о том, что в трудовом кодексе нужно установить дополнительный выходной день для всех некурящих, чтобы мотивировать людей бросить вредную привычку. Депутат также отметил, что именно она не только вредит здоровью, но и приводит к ожирению.

Султан Хамзаев добавил, что нужно обязать компании компенсировать затраты работников на фитнес и запретить рекламировать фастфуд. Вместо этого депутат предлагает освещать тему последствий употребления вредной пищи.

Напомним, что президент России подписал закон, предусматривающий штрафы до 40 тысяч рублей.