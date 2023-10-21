В Кузбассе школьница избила девочку из-за кражи деталей электронной сигареты

В Кемерове произошёл конфликт между двумя девочками-подростками на фоне кражи.

В Кемерове девочка-подросток напала на свою сверстницу. Видео момента конфликта опубликовали в соцсети.

По словам пользователей, девочка-подросток обвинила знакомую в краже. Видео, опубликованное в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте», показывает, как юная жительница города кричит на девочку и наносит удар по ее лицу. В момент происшествия группа подростков находилась в квартире.

Также на видео слышны упоминания об элементах электронной сигареты, которые описываются как украденные предметы.

Напомним, накануне подросток из Кемерова рассказал о конфликте, который произошел на уроке между ним и учителем. Преподаватель выгнал его из кабинета, обвинив в том, что мальчик сидел в телефоне и мешал остальным ученикам.