В Новосибирске двое школьников попали в больницу после вейпа

Подростки покурили вейп в школьном туалете и попали в больницу, сообщили СМИ.

В Новосибирске двое школьников госпитализированы после курения вейпа в школьном туалете, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 октября — 15-летний и 12-летний подростки решили сделать перерыв после третьего урока и отправились в туалет, чтобы покурить электронную сигарету. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо, сказано в сообщении канала.

Родители других учеников заметили изменение состояния парней и вызвали скорую помощь. Школьников доставили в больницу, где им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». Один школьник находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации, утверждает источник.

Следственный комитет начал проверку.

Напомним, в Кузбассе школьница избила девочку из-за кражи деталей электронной сигареты.