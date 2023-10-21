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проиcшествия

В Новосибирске двое школьников попали в больницу после вейпа

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Подростки покурили вейп в школьном туалете и попали в больницу, сообщили СМИ.

В Новосибирске двое школьников госпитализированы после курения вейпа в школьном туалете, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 октября — 15-летний и 12-летний подростки решили сделать перерыв после третьего урока и отправились в туалет, чтобы покурить электронную сигарету. Вскоре после этого они почувствовали себя плохо, сказано в сообщении канала.

Родители других учеников заметили изменение состояния парней и вызвали скорую помощь. Школьников доставили в больницу, где им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». Один школьник находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации, утверждает источник.

Следственный комитет начал проверку.

Напомним, в Кузбассе школьница избила девочку из-за кражи деталей электронной сигареты.

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Александр Борисов
журналист

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