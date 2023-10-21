В Новосибирске загорелось здание в Ленинском районе

В Новосибирске сильным пламенем горит здание.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Новосибирск», на улице Олимпийской Ленинского района в Новосибирске стоит черный дым над зданием.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирском районе ветеран пожарной охраны спас 85-летнего пенсионера из горящей дачи. В садовом обществе «Изумруд» под Новосибирском пожар произошел 5 октября. За короткое время огонь успел охватить дома сразу на нескольких дачных участках и за час пожарные сумели ликвидировать открытое горение на площади 119 квадратных метров.