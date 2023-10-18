Ветеран пожарной охраны спас 85-летнего дедушку из горящей дачи под Новосибирском

В Новосибирском районе ветеран пожарной охраны спас 85-летнего пенсионера из горящей дачи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В садовом обществе «Изумруд» под Новосибирском пожар произошел 5 октября. За короткое время огонь успел охватить дома сразу на нескольких дачных участках.

«Одним из первых на месте пожара оказался полковник внутренней службы в отставке Андрей Акимович Кучуков. Он находился на своем дачном участке и, заметив большое скопление дыма на соседней улице, не раздумывая, бросился на помощь», — прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Андрей Акимович заметил пенсионера, который пытался самостоятельно потушить пожар, но в итоге упал от бессилия. Тогда Кучуков взял лежащего сибиряка под руки и вынес из горящего дома.

За час пожарные сумели ликвидировать открытое горение на площади 119 квадратных метров

В сообщении пресс-службы МЧС региона также отметили, что Андрей Кучуков более 33 лет посвятил службе в рядах спасателей, вышел на пенсию с должности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (по государственной противопожарной службе). На его боевом пути было множество сражений с пожарами и чрезвычайными ситуациями.

Напомним, что в Новосибирске пожарные спасли из горящего дома маломобильного мужчину.