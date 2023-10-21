В Новосибирске нашли необычные камни с табличками «4 стихии» в Сосновом бору

Жители Новосибирска, прогуливаясь в парке Сосновый бор, недавно обнаружили необычные камни с металлическими табличками, напоминающими могильные памятники. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на читателей.

Три камня с табличками, на которых написано «Спортивный клуб «4 Стихии», нашли неподалеку от саженцев деревьев в глубине Соснового бора.

Позже стало известно, что эти камни с табличками установили представители спортивного клуба каратэ «4 Стихии». Каждый год клуб совместно с учениками высаживает деревья и размещает под ними камни с табличками в память об этом событии. Эти мероприятия проводятся в марте, в конце учебного сезона.

На данный момент в Сосновом бору растут три саженца, и учреждение планирует продолжить озелененять парк.

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