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общество

В Новосибирске построили временную переправу через реку Карасук после обрушения моста

Фото: freepik

После обрушения моста в посёлке Базово построили временную переправу через реку Карасук.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области сообщили, что через посёлок Базово в городе Новосибирск после обрушения моста запретили передвижение большегрузов.

«В связи с обрушением опоры и смежных пролетных строений моста в Базово эксплуатирующей организацией выполнено устройство временной переправы через реку Карасук. Она находится в 400 метрах от обрушившегося моста», – прокомментировали ситуацию в ТУАД.

Также в ТУАД дополнили, что переправа будет обеспечивать проезд транспорта, необходимый для жизнеобеспечения жителей поселка и проход для пешеходов. А водителей просят пользоваться объездным плечом при движении из Ордынки в Чулым.

Напомним, что мост в Чулымском районе Новосибирской области обрушился из-за пролетных строений.

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Валерия Митрохина
Журналист

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