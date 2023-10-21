В Новосибирске появился список худших аптек города по версии 2ГИС

Жителей Новосибирска возмутило качество обслуживание в нескольких аптеках города.

Жители Новосибирска выражают недовольство качеством обслуживания в нескольких аптеках города. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на сайт «2ГИС».

Круглосуточная аптека «Домашняя» на улице Геодезической, 13, получила оценку в 1,8 звезд на основании 86 отзывов. Посетители жалуются на невнимательное обслуживание, высокие цены и проблемы с этикетками.

Аптека «Доктор Столетов» на улице Фрунзе, 238, получила рейтинг в 1,7 звезд. Покупатели недовльны отсутствием необходимых препаратов и несоответствием предлагаемых аналогов.

«Другая аптека» на улице Никитина, 128а, заработала 1,6 звезд на основании 22 отзывов. Посетители удивляются разнице цен на сайте и на витрине.

«Аптека города» на улице Бориса Богаткова, 206, получила 1,4 звезды. Здесь клиенты жалуются на очереди и высокие цены.

Магазин «Моя аптека» на Татьяны Снежиной, 31/4, оценили в 1,3 звезды. Покупатели говорят о долгом ожидании при звонках и некорректном общении с персоналом.

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