С большегруза слетел станок в Новосибирске, но пострадавших нет.

Как сообщает в своей группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», 21 октября на улице Большевистской в Новосибирске с большегруза слетел станок.

Подписчики группы сообщили, что станок выпал из прицепа, когда большегруз разворачивался. Неожиданная авария вызвала пробку на участке дороги.

По данным группы, пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что появилось видео смертельного ДТП с большегрузом в Новосибирске, где видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, но большегруз даже не сбавляет скорость.