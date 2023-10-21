С большегруза слетел станок в Новосибирске, но пострадавших нет.
Как сообщает в своей группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», 21 октября на улице Большевистской в Новосибирске с большегруза слетел станок.
Подписчики группы сообщили, что станок выпал из прицепа, когда большегруз разворачивался. Неожиданная авария вызвала пробку на участке дороги.
По данным группы, пострадавших нет.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что появилось видео смертельного ДТП с большегрузом в Новосибирске, где видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, но большегруз даже не сбавляет скорость.