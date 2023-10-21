В Новосибирске в сентябре инфляция выросла до 6,17%

В Новосибирской области ускорился рост инфляции по итогам сентября.

В сентябре текущего года в Новосибирской области наблюдался рост инфляции, который достиг 6,17%. Данный показатель оказался ниже среднего уровня инфляции в Сибирском федеральном округе, который составил 6,31%. Однако он превысил среднероссийские значения, составляющие 6,00%. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

Эксперты объясняют увеличение инфляции в регионе несколькими факторами. Во-первых, ослабление рубля способствовало повышению цен на импортные товары. Во-вторых, рост спроса на непродовольственные товары и услуги также оказал влияние на увеличение инфляции.

В результате повышения стоимости импортных компонентов для кормовой базы, затраты животноводов на приобретение данных компонентов возросли. А у переработчиков стали выше расходы на обслуживание импортного оборудования.

Также в сентябре текущего года произошли изменения в годовом темпе роста цен на продовольственные товары. Прирост составил 1,49 процентных пункта и достиг уровня в 4,42 процента.

Вместе с увеличением стоимости бензина, транспортные расходы также возросли. Это привело к ускорению годового прироста цен на мясо и продукты его переработки.

Напомним, стало известно о перечне недочётов в ремонте двух проспектов Академгородка.