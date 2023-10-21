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проиcшествия

В Новосибирске волонтёры разыскивают 10-летнего светло-русого мальчика

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт

В Новосибирске волонтеры «ЛизаАлерт НСО» начали поиски 10-летнего Виктора Гуляева, который пропал 21 октября 2023 года.

В социальной сети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт» начали активный поиск 10-летнего мальчика, который пропал 21 октября и был очень легко одет для холодной погоды.

Приметы Виктора: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза.

Особые приметы: одет не по погоде.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора, сообщите по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или номеру полиции 112.

Напомним, что в Новосибирской области с июля месяца разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Александр Барило.

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Валерия Митрохина
Журналист

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