В Новосибирске волонтёры завершили поиски 10-летнего светло-русого мальчика

Волонтёры Новосибирска объявили о завершении поиска пропавшего ребёнка.

В Новосибирске завершили поиски 10-летнего Виктора Гуляева, который пропал 21 октября 2023 года.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по дороге из донской столицы в Новосибирск пропал 41-летний мужчина. Станислав Булатов перестал выходить на связь с близкими с 3 октября. Последний раз его видели в черной куртке и белой кепке, а в руке был замечен черный пакет.