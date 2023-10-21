сегодня
21 октября, 22:08
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня
21 октября, 22:08
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня 20:30
проиcшествия

В Новосибирске волонтёры завершили поиски 10-летнего светло-русого мальчика

Фото: поисковый отряд ЛизаАлерт

Волонтёры Новосибирска объявили о завершении поиска пропавшего ребёнка.

В Новосибирске завершили поиски 10-летнего Виктора Гуляева, который пропал 21 октября 2023 года.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд Новосибирской области «ЛизаАлерт».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что по дороге из донской столицы в Новосибирск пропал 41-летний мужчина. Станислав Булатов перестал выходить на связь с близкими с 3 октября. Последний раз его видели в черной куртке и белой кепке, а в руке был замечен черный пакет.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в