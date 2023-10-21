В Новосибирске выделят 780 млн рублей на реконструкцию школы №57

Школу на Авиастроителей в Новосибирске планируют реконструировать к концу следующего года.

В Новосибирске будут выделены средства в размере 780 млн рублей на реконструкцию школы №57. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

МКУ «Управление капитального строительства» разместила информацию о поиске подрядчика для реконструкции школы №57 на улице Авиастроителей.

Согласно опубликованным документам, подрядчик будет обязан проложить внешние теплосети, сети водоснабжения и осуществить электроснабжение. Кроме того, необходимо будет установить ограждение, озеленить территорию, построить хозблок и обустроить проезды и тротуары.

Заказчик готов заплатить 780 млн рублей за выполнение работ. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 7 ноября, а выбор подрядчика состоится 9 ноября. После заключения контракта работы должны быть завершены к 28 ноября 2024 года.

Напомним, в Новосибирске отказались признать Октябрьский мост культурным наследием.