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общество

В Новосибирской области появилось экстренное предупреждение о ветре до 27 м/с

Фото: Pexels.com

Усиление ветра ожидается в дневное время 21 октября и ночью 22 октября.

В Новосибирской области ожидается усиление ветра в дневное время 21 октября и ночью 22 октября. Скорость ветра составит 17-22 м/с, а местами могут возникнуть порывы до 25-27 м/с. Об этом сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Такая погода может привести к повреждению линий связи и электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, отрыву кровли со зданий и сооружений, а также возможны нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, что может привести к увеличению количества ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экстренно севший в Новосибирске самолет компании «Сибирь» отстранили от полетов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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