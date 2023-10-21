В посёлке под Новосибирском запретили проезд грузовиков из-за обрушения моста

В Базово Новосибирской области прекращено движение большегрузов после обрушения автомобильного моста.

В Базово полностью запрещено движение грузовых автомобилей. Об этом сообщили в ТУАД. Управление призывает водителей использовать объездное плечо при проезде из Ордынки в Чулым.

Причиной такого запрета стало обрушение опоры моста и смежных пролетных строений. Чтобы обеспечить проезд транспорта и пешеходов, эксплуатирующая организация установила временную переправу через реку Карасук, находящуюся в 400 метрах от разрушенного моста. Переправа предназначена для легковых автомобилей и имеет соответствующую сигнализацию.

На месте постоянно находятся представители эксплуатирующей организации и ТУАДа. В связи с этим ТУАД обращается к водителям, проезжающим из Ордынского в Чулым и дальше в Омск и Камень-на-Оби, чтобы использовать объездное плечо по дорогам «103 км к-17р — Петровский — Большеникольское — Чулым» и «203 км к-17р — Каргат». Это наиболее короткий маршрут. Решение о сроках и мерах по восстановлению моста будет принято в ближайшее время, уточнили в ТУАД.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения моста под Новосибирском.