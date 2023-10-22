«Били пощечины и заставили мыть унитаз»: в Омской области сверстницы издевались над девочкой

В Омской области в селе Большие Уки девочки издевались над сверстницей. Инцидент произошел в учреждении для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Большеуковский дом детства». Издевательства попали на видео.

Одна из участниц конфликта говорит пострадавшей, что она опоздала. Потерпевшему ребенку бьют пощечины, а после этого отправляют мыть туалет голыми руками.

На ситуацию отреагировал губернатор Виталий Хоценко. В своем телеграм-канал он написал следующее:

«Поручил министру образования Омской области Ивану Кротту и Уполномоченной по правам ребёнка Елизавете Степкиной организовать проверку интерната».

Также глава региона направил детских психологов в учреждении, чтобы те побеседовали с учащимися интерната.

Следственный комитет России также отреагировал на инцидент. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири отец до смерти забил полугодовалого мальчика.