Добровольцы СВО из Новосибирска назвали Диану Арбенину «страшным врагом»

Добровольцы из Новосибирска записали видео в зоне СВО, где выступили против концерта Дианы Арбениной.

Бойцы СВО из Новосибирска назвали певицу Диану Арбенину и ее группу «Ночные снайперы» «страшными врагами». Видеообращение появилось в паблике «Союз Отцов» во «Вконтакте».

Причиной для таких высказываний стали выступления Арбениной в поддержку Украины.

«Мы против этого, так как это враг. Причем, враг опасный. И опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы. Люди, обратите на это внимание. Такие люди не должны находиться в нашей стране. Они должны понести наказание за свои мысли и действия», — сказали военнослужащие.



Как ранее писал Сиб.фм, бойцы из зоны СВО высказались о скандальном концерте Дианы Арбениной в Новосибирске.