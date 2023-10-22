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общество

Добровольцы СВО из Новосибирска назвали Диану Арбенину «страшным врагом»

Фото: Союз отцов НСО

Добровольцы из Новосибирска записали видео в зоне СВО, где выступили против концерта Дианы Арбениной.

Бойцы СВО из Новосибирска назвали певицу Диану Арбенину и ее группу «Ночные снайперы» «страшными врагами». Видеообращение появилось в паблике «Союз Отцов» во «Вконтакте».

Причиной для таких высказываний стали выступления Арбениной в поддержку Украины.

«Мы против этого, так как это враг. Причем, враг опасный. И опасен он тем, что имеет влияние на широкие массы. Люди, обратите на это внимание. Такие люди не должны находиться в нашей стране. Они должны понести наказание за свои мысли и действия», — сказали военнослужащие.

Как ранее писал Сиб.фм, бойцы из зоны СВО высказались о скандальном концерте Дианы Арбениной в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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