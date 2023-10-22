Мороз до -34 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре

Первый мороз до -34 градусов ожидается в Новосибирске в середине ноября.

В Новосибирске ожидается мороз до -34 градусов в ноябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

По данным сайта, в начале ноября в Новосибирске сохранится днём положительная температура. С 1 по 6 ноября температура воздуха будет прогреваться до +7 градусов, а ночью снижаться до -7.

Сильные похолодания, по информации Gismeteo, начнутся с 13 ноября, где температура опустится до -16 градусов, а 16 ноября ночью температура воздуха составит -34 градусов.

Однако не все сервисы показывают сильные морозы. Например, по данным «Яндекс.Погода», 16 ноября температура опустится до только до -21 градуса.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области ожидается штормовой ветер до 27 м/с.