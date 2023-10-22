Новосибирские активисты хотят запретить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске: причины указали в письме

Новосибирские активисты обратились к чиновникам с требованием отменить концерт Дианы Арбениной из-за её «антигосударственной позиции».

По данным Сиб.фм, общественники регионального отделения «Культурного фронта России» обратились с требованием запретить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который будет проходить в Новосибирске уже сегодня, 22 октября.

Как сообщает Сиб.фм, написанное открытое письмо было адресовано и.о. министра культуры Новосибирской области Юрию Зимнякову, Министру физической культуры и спорта Новосибирской области Сергею Ахапову, председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову и председателю Общественной палаты Новосибирской области Галине Гридневой.

В письме активисты просят не только отменить концерт Дианы Арбениной из-за её «антигосударственной позиции», но и создать методические рекомендации для того, чтобы государственные и муниципальные концертные площадки Новосибирска давали отказ артистам, которые не поддерживают свою страну.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что православный активист Квасницкий не понимает, почему в Новосибирске не отменяют концерт Дианы Арбениной, как это сделали в других городах.