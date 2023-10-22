Новосибирский «Универсам» на Ленина закрылся на реконструкцию

В Новосибирске вместо «Универсама» планируют открыть фуд-корт.

В Новосибирске на улице Ленина временно закрылся магазин «Универсам», чтобы приступить к реконструкции. По планам, данное помещение будет преобразовано в большой фуд-корт.

За неделю до закрытия начался демонтаж оборудования: две кассы были перемещены внутрь магазина, а некоторые полки опустели.

Магазин был закрыт всего на один день, чтобы освободить часть площади от торгового оборудования и начать строительство нового «Гастроцентра». Продуктовый отдел продолжит работу, для этого будет выделено около 500 квадратных метров.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в «Универсаме» откроется гастроцентр 15 декабря.