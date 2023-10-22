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бизнес общество

Новосибирский «Универсам» на Ленина закрылся на реконструкцию

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске вместо «Универсама» планируют открыть фуд-корт.

В Новосибирске на улице Ленина временно закрылся магазин «Универсам», чтобы приступить к реконструкции. По планам, данное помещение будет преобразовано в большой фуд-корт.

За неделю до закрытия начался демонтаж оборудования: две кассы были перемещены внутрь магазина, а некоторые полки опустели.

Магазин был закрыт всего на один день, чтобы освободить часть площади от торгового оборудования и начать строительство нового «Гастроцентра». Продуктовый отдел продолжит работу, для этого будет выделено около 500 квадратных метров.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в «Универсаме» откроется гастроцентр 15 декабря.

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Дамир Трубников

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