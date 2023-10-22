Первый снег в Новосибирске выпадет 24 октября

Синоптики прогнозируют первый снег в Новосибирске 24 октября.

Первый снег ожидается в Новосибирске после 23 октября. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в конце октября ночная температура воздуха может опуститься ниже -8 градусов. 23 октября ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду и дожди.

24 октября возможен выпадение мокрого снега. С 26 октября следующий циклон принесет тепло и осадки.

Как ранее писал Сиб.фм, мороз до -34 градусов ожидается в Новосибирске в ноябре. Сильные похолодания, по информации Gismeteo, начнутся с 13 ноября, где температура опустится до -16 градусов, а 16 ноября ночью температура воздуха составит -34 градусов.