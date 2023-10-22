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общество проиcшествия

Появилось видео ДТП с участием пешехода в Новосибирске

Фото: тг-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске водитель сбил пешехода на улице Первомайской.

Вечером 21 октября в Новосибирске произошло ДТП с участием пешехода. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Ролик появился в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла на улице Первомайской. По данным сообщества, автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.

Официальной информации о ДТП и о состоянии пострадавшего пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, на блогера возбудили уголовное дело после стрельбы за рулём на мосту в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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