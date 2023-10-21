На блогера возбудили уголовное дело после стрельбы за рулём на мосту в Новосибирске

В отношении новосибирца, который выстрелил из сигнального пистолета, возбудили дело о хулиганстве.

В отношении блогера Богдана Киселёва из Новосибирска, который выстрелил за рулем на Димитровском мосту, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили 21 октября Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД России по региону

Дело открыто по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» — Киселёву грозит реальный срок.

Ранее Сиб.фм сообщал о проведении проверки Госавтоинспекцией Новосибирска после того, как блогер Киселев опубликовал видео, на котором он производит выстрелы из сигнального пистолета на Октябрьском мосту.

Представители ГИБДД заметили на видеозаписи непристегнутые ремни безопасности у самого Киселева и его пассажира, что может привести к наложению административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Блогер неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов — ранее он лёг под струю поливальной машины ради лайков.