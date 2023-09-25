В Новосибирске блогер лёг под струю поливальной машины ради лайков

Блогер Киселёв из Новосибирска бросился под машину в центре города ради лайков.

24 сентября блогер Богдан Киселев лёг под струю поливальной машины в центре Новосибирска. Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

На видео заметно, как мужчина выбежал на дорогу и лёг под струю поливальной машины на дороге в центре города. Водитель КАМАЗа резко затормозил, но сигналить не стал.

«Помыться захотел. Дома воду отключили», — комментирует блогер.

Ранее Богдан Киселёв уже попадал в публикации СМИ. Например, в начале сентября он запустил салют в центре города, пока лежал на крыше автомобиля. Эти кадры он также опубликовал в социальных сетях.

Напомним, что блогерша из Новосибирска Анна Калинина раскритиковала местных мужчин в одном из своих видео. В результате ей начали поступать угрозы.