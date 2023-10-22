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проиcшествия

Сел с одним двигателем: стало известно, что будет с самолётом после экстренной посадки в Новосибирске

Фото: freepik

Самолёт отстранили от полёта — он приземлился в Новосибирске с одним работающим двигателем.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, Боинг-738 авиакомпании «Сибирь» (S7) при выполнении рейса «Москва — Томск» экстренно приземлился в Новосибирске 20 октября. Причиной стал отказавший двигатель. На борту самолёта было 165 пассажиров — никто не пострадал.

Сейчас судно с отказавшим двигателем отстранили от ближайших перелётов и отправили на техническое обслуживание. Обстоятельства происшествия выясняются транспортной прокуратурой.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что самолёт с новосибирскими хоккеистами из команды «Сибирь» не смог совершить посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного снегопада. Два самолета направлялись в Нижний Новгород, но 17 октября они были вынуждены приземлиться в Казани по причине сильного снегопада.

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Валерия Митрохина
Журналист

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