Скандал с концертом Дианы Арбениной в Новосибирске дошёл до губернатора Травникова

До губернатора Травникова дошел скандал с концертом Арбениной в Новосибирске.

Планируемый концерт певицы должен состояться в воскресенье, 22 октября, и все билеты на него уже распроданы. Однако поклонники Арбениной в Новосибирске сомневаются, состоится ли выступление.

До начала концерта остается всего несколько часов, а общественники считают, что власти до сих пор могут принять решение об отмене выступления.

Сибирская правозащитная группа «Радетель» 20 октября направила письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором выразила свои опасения относительно запланированного концерта. Активисты назвали его «антироссийским мероприятием на статусной площадке города Новосибирска» и утверждают, что творчество Арбениной формирует негативное отношение к военной службе.

Они просят отменить выступление певицы. Копии письма были направлены полпреду президента РФ в СФО, прокуратуре Новосибирской области, руководителям региональных Минкульта и Минспорта, а также в Общественную палату Новосибирской области и руководство «Локомотив-Арены».

Как ранее писал Сиб.фм, православный активист Квасницкий высказался против концерта Арбениной в Новосибирске.