В Новосибирске блогера Киселёва отравили в ИВС после стрельбы на мосту

В Новосибирске возбудили уголовное дело на блогера после стрельбы на Октябрьском мосту.

В Новосибирске блогера Богдана Киселёва отправили в изолятор временного содержания. Об этом заявил его друг Амир Асланов в своем телеграм-канале.

«Багдан будет в ИВС до понедельника», — отметил он.

Напомним, 18 октября Киселёв выложил в свой телеграм-канал видео, на котором он стреляет из сигнального пистолета из окна машины на Октябрьском мосту. После публикации, Госавтоинспекция начала проверку по факту не пристигнутых ремней, однако 21 октября на него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Данную новость Киселёв воспринял с иронией.

«Как думаете, посадят меня? На нары скоро уеду...», — написал он.

В 18 вечера он написал последнее сообщение на своем канале, сообщив, что едет в отделение полиции.