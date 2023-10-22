В Новосибирске волонтеры ищут 85-летнюю женщину.

В Новосибирске пропала 85-летняя пенсионерка Галина Баранова. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».

Известно, что женщина пропала 22 октября — ушла из дома в Ленинском районе в неизвестном направлении. В момент исчезновения была одета в черную куртку, коричневые штаны, черные кроссовки и в коричневый берет.

Пенсионерка небольшого роста — 158 см, нормального телосложения. Волосы короткие, седые. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно о местоположении Галины, сообщите волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 112.



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