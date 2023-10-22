В Новосибирском зоопарке появился маленький какаду

В зоопарке Новосибирска искусственно докармливают какаду.

В Новосибирском зоопарке появился новый обитатель — маленький лимоннохохлый какаду. Об этом сообщили в паблике зоопарка во «Вконтакте».

Птенец родился в начале сентября, когда погода стала прохладной, что вызвало беспокойство сотрудников зоопарка. Чтобы избежать возможных проблем и стресса для родителей, решено было забрать птенца и докормить его искусственно. Сейчас о нем заботятся орнитологи, которые следят за его ростом и развитием.

Маленький какаду обладает отличным аппетитом и активно растет. Он уже начал оперяться и проявлять свой характер. Однако сотрудники зоопарка стараются не привыкать птенца к людям. Их задача — вырастить его как полноценную птицу, чтобы в будущем он мог создать новую пару и принять участие в программе сохранения вида.

Ежедневно малышу устраивают прогулки возле родительского вольера, где он слышит голоса своих родителей и отвечает на них. В дальнейшем птица будет жить вместе со своими сородичами.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирский зоопарк прибыли журавли, черепахи и сурки из Краснодара.