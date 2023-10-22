Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 22 октября

В материале Сиб.фм собрали последние данные о ситуации на Ближнем Востоке к 22 октября.

Израиль призывает своих граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Власти Израиля рекомендуют воздержаться от поездок в эти страны и призывают находящихся там израильтян немедленно покинуть их. Это связано с продолжающейся войной и обострением протестов против Израиля в различных странах мира, особенно в арабских странах Ближнего Востока.

Кроме того, власти Израиля рекомендуют своим гражданам избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока и арабских странах, включая Турцию, ОАЭ и Бахрейн. Также не рекомендуется посещать Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы.

Байден признал свою вину в начале войны Израиля и Палестины

Президент США Джо Байден заявил о своей причастности к началу военного конфликта между Израилем и Палестиной. По словам американского лидера, его вина в том, что он желал провести встречу с Саудовской Аравией — она должна привести к признанию Израиля со стороны властей этого государства, пишет CNN.

«Одна из причин, по которой ХАМАС выступил против Израиля... они знали, что я собирался встретиться с саудовцами», — заявил Байден.

Кроме того, к нападению боевиков на Израиль могли привести заявления о нормализации израильско-саудовских отношений, которые поддерживает США, считает президент.

Война Израиля и Палестины затянется на месяцы

К такому выводу пришёл автор материала в журнале Der Spiegel. Война между Израилем и Палестиной ожидается продолжительной. Процесс боевых операций может занять недели и месяцы. Об этом пишет журнал .

«Это не будет прогулка по парку, это не будет шестидневная война. Эта операция займет недели и месяцы», — сказано в сообщении СМИ.

К победе Израиля в военном конфликте приведут подготовка и тщательный сбор информации, заключил автор. Это связано с большим количеством туннелей в секторе Газа — в них можно прятать оружие, скрывать заложников и использовать их как убежище для боевиков ХАМАСа.