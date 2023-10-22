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общество проиcшествия

Жители Новосибирской области почти 8 тысяч раз ложно вызывали спасателей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2023 году пожарные почти восемь тысяч раз выезжали на ложные вызовы в Новосибирской области.

В Новосибирской области 2023 год зарегистрировано 7 929 случаев ложных вызовов пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В каждом из этих случаев на место происшествия выезжали пожарные расчеты, но никакого возгорания не было, и помощь спасателей не требовалась. В ведомстве отметили, что несмотря на сомнения в правдивости информации, диспетчеры обязаны сигнализировать о пожаре и направлять подразделение на место вызова. Чаще всего такие вызовы делают дети, шутя о пожаре.

За ложный вызов, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи или других специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Ложные вызову могут препятствовать спасению человеческой жизни.

Напомним, МЧС по Новосибирской области предупредило о возможных чрезвычайных ситуациях из-за погоды.

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Дамир Трубников

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