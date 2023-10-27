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вчера 20:12
общество

Новосибирский артист Митя Фомин стал участником шоу «Выжить в Самарканде»

Фото: телеканал ТНТ

Популярный новосибирский артист Митя Фомин присоединился к участникам второй части проекта «Выжить в Дубае», который теперь будет в Самарканде.

Ведущими шоу останутся Павел Воля и Лейсан Утяшева. Митя Фомин уже участвовал в подобных реалити-шоу, в частности, в 2013 году он дошел до финала в программе «Остров» на канале НТВ.

В настоящее время состав участников проекта включает также Влада Топалова, Вики Одинцову, Юлию Паршуту, Сергея Гореликова и Назиму.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самый высокий человек России Павел Подкользин баллотируется в горсовет Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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