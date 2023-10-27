сегодня
28 октября, 05:32
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
сегодня
28 октября, 05:32
пробки
0/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
вчера 21:00
общество

Новосибирский хакер получил срок за кражу более 16 млн рублей

Фото: Pexels.com

Сегодня, 27 октября суд Владимировской области вынес приговор жителю Новосибирска, осужденному за совершение преступлений вместе с соучастником из Москвы. Они были мошенниками в сети и украли 16,6 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Преступники входили в организованную преступную группу и создавали фальшивые веб-сайты, имитируя бухгалтерскую направленность. На этих сайтах они размещали файлы с вирусами, и когда потерпевшие организации скачивали эти файлы, хакеры получали доступ к их личным данным.

Ущерб нанесли организациям из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской области. Суд назначил осужденным срок в 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд отказал главе организации-иноагента в иске против мэрии Новосибирска из-за митинга.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в